Кризис в ГМК усугубляется: СМИ назвали основные факторы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

На отрасль одновременно давят:

российские удары по предприятиям;

блокада черноморских портов;

новые квоты ЕС;

расходы по CBAM;

высокие цены на электроэнергию;

30% повышение железнодорожных тарифов.

Наибольший удар

Наибольший удар пришелся на ключевые металлургические предприятия. В августе российские ракеты дважды атаковали "Запорожсталь" и однажды - "АрселорМиттал Кривой Рог". В обоих случаях были повреждены доменное производство и энергетическая инфраструктура.

Итого эти два предприятия обеспечивают около 72% украинского производства стали. По оценке GMK Center, их длительный простой может сократить общий выпуск стали примерно на 2 млн. тонн до конца 2026 года.

Блокада черноморских портов

Дополнительно на экспорт оказывает давление блокада черноморских портов. Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков оценивает возможные потери экспорта металлопродукции в более чем 50% текущих объемов.

Сохранить поставки могут преимущественно отдельные высокомаржинальные категории, в том числе трубы и железнодорожные колеса, но логистика подорожает и для них. Впрочем, проблемы есть и у производителей продукции с более высокой добавленной стоимостью: еще в июле "Сентравис" законсервировал производственную площадку в Ужгороде из-за сокращения квот для украинских производителей в ЕС.

Ситуация в горно-обогатительном секторе

В конце июля остановился Южный ГОК из-за невозможности отгружать накопленную руду по морю. Ингулецкий ГОК простаивает с 2024 года из-за высоких цен на электроэнергию и логистику. Выпуск на Объединенном ГОКе «Метинвеста», в который входят Северный, Центральный и Ингулецкий комбинаты, в августе может сократиться примерно на треть.

Для экспортеров руды полноценной альтернативы морю нет. Практически половина довоенного морского экспорта стальной руды направлялась в Китай. При цене около 95-105 долларов за тонну дополнительная логистика через западные порты на уровне $50–60 за тонну делает такие поставки экономически нецелесообразными. Экспортеры руды могут терять ежемесячно не менее 500 тыс. тонн экспорта или 30-40% экспортного потенциала.

"Мы ранее предполагали, что только из-за морской блокады потеря выпуска железорудной продукции во втором полугодии составит 35%. Но учитывая длительную приостановку крупнейших металлургических комбинатов, производство ЖРС может упасть на 50%", - отметил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.



Последствия кризиса выходят за рамки самой металлургии. ГМК с учетом цепей поставок формирует около 5,5% ВВП Украины и примерно 15% экспортной выручки. В 2025 году экспорт отрасли превысил 6 млрд. долларов.

Прямые потери от блокады портов GMK Center оценивают в 150-200 млн долларов ежемесячно, но эта цифра не учитывает косвенных последствий – подорожание импорта сырья, потерь от простоя, падение производительности и сокращение эффекта масштаба.

Кризис уже ударил по сократившейся примерно на четверть грузовой базе "Укрзализныци" и по бюджетным поступлениям: в 2025 году крупнейшие металлургические компании уплатили в бюджеты всех уровней более 33 млрд грн.

Помочь отрасли могли бы отменить торговые барьеры для украинской металлопродукции на рынке ЕС, как это было в 2022 году, а также освобождение Украины от действия CBAM.

Также критически важным остается восстановление безопасной работы черноморских портов, поскольку именно морская логистика позволяет сохранять рентабельность массового экспорта руды, чугуна и стали.

В GMK Center предупреждают, что без быстрых и скоординированных решений украинского правительства и международных партнеров нынешний кризис может иметь для ГМК более тяжелые и более длительные последствия, чем потрясение первого года полномасштабной войны.