Ограниченный экспорт газа поддержит добычу и поможет подготовке к зиме, - эксперт

Контролируемый экспорт части украинского газа может предоставить частным добытчикам дополнительный рынок сбыта и средства на новые скважины. В то же время государство должно разрешать продажу за границу только в объемах, не создающих рисков для подготовки к зиме.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, в подземных хранилищах уже накоплено более 13 млрд кубометров газа. Это больше, чем раньше, однако основной причиной стал рост добычи, а сокращение потребления.
В то же время, правительственный ориентир в 14,6 млрд кубометров, по мнению эксперта, вполне реально выполнить.
На фоне падения внутреннего спроса частным компаниям становится труднее продать весь добываемый ресурс. Контролируемый экспорт может частично решить эту проблему и дать отрасли деньги на развитие.
"Если бы они продавали больше газа, экспортировали, контролируемый экспорт был, они могли бы зарабатывать больше и больше инвестировать в наращивание добычи, увеличение запасов природного газа", - отметил Омельченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что о свободном или неограниченном экспорте во время войны речь не идет. Государство должно определять безопасные объемы и следить, чтобы продажа газа за границу не мешала наполнению хранилищ и прохождению отопительного сезона.
"Этот экспорт должен контролироваться. И государство должно его разрешать в тех объемах, которые, в принципе, не помешают заполнению подземных хранилищ газа и гарантируют стабильное прохождение осенне-зимнего периода", - подчеркнул он.
Омельченко считает предложенный правительством механизм в целом приемлемым, но только при учете энергетической безопасности. Постепенное открытие рынка может улучшить инвестиционный климат, снизить нагрузку на "Нафтогаз" и государственный бюджет и одновременно поддержать частную добычу.
"Здесь должно правительство всех сбалансировать плюсы и минусы, принять такое решение, чтобы, в принципе, с одной стороны стимулировать газодобычу частную, а с другой стороны не повредить энергетической безопасности", - считает эксперт.
Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа - более чем на 40% больше, чем в прошлом.
Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд. кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.
Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко выразил мнение, что частичный экспорт украинского газа может быть разрешен только как ограниченный и полностью контролируемый государством механизм.