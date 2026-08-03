Ограниченный экспорт газа поддержит добычу и поможет подготовке к зиме, - эксперт

По его словам, в подземных хранилищах уже накоплено более 13 млрд кубометров газа. Это больше, чем раньше, однако основной причиной стал рост добычи, а сокращение потребления.

В то же время, правительственный ориентир в 14,6 млрд кубометров, по мнению эксперта, вполне реально выполнить.

На фоне падения внутреннего спроса частным компаниям становится труднее продать весь добываемый ресурс. Контролируемый экспорт может частично решить эту проблему и дать отрасли деньги на развитие.

"Если бы они продавали больше газа, экспортировали, контролируемый экспорт был, они могли бы зарабатывать больше и больше инвестировать в наращивание добычи, увеличение запасов природного газа", - отметил Омельченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что о свободном или неограниченном экспорте во время войны речь не идет. Государство должно определять безопасные объемы и следить, чтобы продажа газа за границу не мешала наполнению хранилищ и прохождению отопительного сезона.

"Этот экспорт должен контролироваться. И государство должно его разрешать в тех объемах, которые, в принципе, не помешают заполнению подземных хранилищ газа и гарантируют стабильное прохождение осенне-зимнего периода", - подчеркнул он.

Читайте также : Как частичный экспорт газа может поддержать добычу: эксперт назвал ключевые условия

Омельченко считает предложенный правительством механизм в целом приемлемым, но только при учете энергетической безопасности. Постепенное открытие рынка может улучшить инвестиционный климат, снизить нагрузку на "Нафтогаз" и государственный бюджет и одновременно поддержать частную добычу.

"Здесь должно правительство всех сбалансировать плюсы и минусы, принять такое решение, чтобы, в принципе, с одной стороны стимулировать газодобычу частную, а с другой стороны не повредить энергетической безопасности", - считает эксперт.