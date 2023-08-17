Ограниченная пригодность - не основание для отсрочки от мобилизации, но есть особенности

Ограниченная пригодность - это не основание для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. Однако некоторые особенности этого статуса имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook .

Как отметили в центре, по определенным статьям расписание болезней предполагает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально", поэтому в военное время военно-врачебная комиссия принимает решение "пригоден к военной службе".

Согласно приказу Минобороны № 402 ограничено пригодные:

Не могут служить в:

десантных войсках;

плавсоставе флота;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Но могут служить в:

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Перечень диагнозов определяющих степень пригодности к военной службе - приложение №1 к приказу Минобороны № 402; пояснение по применению этого документа - приложение №2.

Мобилизация в Украине

Напомним, с начала войны в феврале 2022 года в Украине действует закон о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 60 лет. Недавно Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Как заявил глава Минобороны Алексей Резников, план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.