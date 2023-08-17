Обмежена придатність - не підстава для відстрочки від мобілізації, але є особливості

Обмежена придатність - це не підстава для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. Проте деякі особливості цей статус має.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Facebook .

Як зазначили в центрі, за певними статтями розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально", тому у воєнний час військово-лікарська комісія ухвалює постанову "придатний до військової служби".

Відповідно до наказу Міноборони № 402 обмежено придатні:

Не можуть служити в:

десантних військах;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецспорудах.

Але можуть служити в:

частинах або підрозділах забезпечення;

військкоматах (ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

Перелік діагнозів що визначають ступінь придатності до військової служби - додаток №1 до наказу Міноборони №402; пояснення щодо застосування цього документу - додаток №2.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, з початку війни у лютому 2022 року в Україні діє закон про загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 60 років. Нещодавно Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, план мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено.