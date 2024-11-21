В Киеве отменят отключения электроэнергии для потребителей, - КГВА
Состояние энергосистемы позволило сегодня отменить отключение света в Киеве. Сейчас энергетики работают над отменой аварийных и стабилизационных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
"Текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
В то же время начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждает, что ситуация может измениться, и в случае необходимости город вернется к отключениям электроэнергии по графикам.
Киевлян призывают внимательно следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным изменениям.
Обновлено
В КГВА уточнили, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве отменены.
"Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", - говорится в сообщении.
Обновлено 9:07
При этом ДТЭК обновил графики отключения света в Киеве и области.
"По указанию "Укрэнерго" до 11:00 добавилась +1 очередь отключений", - говорится в сообщении.
Аварийные отключения света
Сегодня утром, 21 ноября, около пяти часов на территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали взлет истребителей МиГ-31 с авиабазы в России. Позже в Днепре раздались взрывы.
После этого "Укрэнерго" объявил об аварийных отключениях света, в частности в Киеве и Киевской области.
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