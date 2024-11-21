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В Киеве отменят отключения электроэнергии для потребителей, - КГВА

Четверг 21 ноября 2024 08:45
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В Киеве отменят отключения электроэнергии для потребителей, - КГВА Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Состояние энергосистемы позволило сегодня отменить отключение света в Киеве. Сейчас энергетики работают над отменой аварийных и стабилизационных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"Текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупреждает, что ситуация может измениться, и в случае необходимости город вернется к отключениям электроэнергии по графикам.

Киевлян призывают внимательно следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным изменениям.

Обновлено

В КГВА уточнили, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве отменены.

"Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями", - говорится в сообщении.

Обновлено 9:07

При этом ДТЭК обновил графики отключения света в Киеве и области.

"По указанию "Укрэнерго" до 11:00 добавилась +1 очередь отключений", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения света

Сегодня утром, 21 ноября, около пяти часов на территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали взлет истребителей МиГ-31 с авиабазы в России. Позже в Днепре раздались взрывы.

После этого "Укрэнерго" объявил об аварийных отключениях света, в частности в Киеве и Киевской области.

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Киев Отключения света
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