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Україна та Росія здійснили черговий обмін тілами загиблих солдатів

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Середа 08 червня 2022 15:24
Україна та Росія здійснили черговий обмін тілами загиблих солдатів Фото: Україна та Росія здійснили черговий обмін тілами загиблих солдатів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія й Україна здійснили ще один обмін тілами загиблих солдатів. Цього ж разу на територію нашої країни повернули тіла 50 полеглих героїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50", - пише пресслужба.

Зазначається, що серед 50 полеглих героїв - 37 захисників "Азовсталі".

Процес повернення тіл загиблих бійців продовжується.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 2 червня, Україна й Росія також проводили обмін тілами загиблих воїнів. Під час переговорів було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160".

Також, 6 червня, Росія передала Україні перших загиблих військових на території металургійного заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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