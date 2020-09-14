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"100 на 100": в ОП розкрили деталі наступного обміну полоненими

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 01:56
"100 на 100": в ОП розкрили деталі наступного обміну полоненими
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вже наступного тижня Тристороння контактна група говоритиме про новий обмін полоненими. Наразі обговорюється формула "100 на 100".

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" сказав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться у найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полонинними. Наразі у списках у кожної сторони близько 100 людей", - сказав він.

За його словами, до кінця вересня на територію окупованого Донбасу вирушить місія Червоного Хреста, а це є першим етапом підготовки до обміну.

Нагадаємо, за словами Єрмака, на нормандській зустрічі в Берліні помічники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції домовилися прискорити підготовку обміну полоненими на Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над звільненням кожного політв'язня і полоненого українця. За його словами, Україна своїх не кидає.

На сьогодні відомо, що Україна ще не отримала список осіб, яких вимагають на обмін представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Посередником в обміні виступає місія ОБСЄ, українська сторона свої списки вже передала. Ще у серпні Єрмак допускав, що новий обмін пройде в найближчі тижні.

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Новини України Політика обмін полоненимиАндрій ЄрмакОфіс президента
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