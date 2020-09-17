ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики погрожують ТКГ зривом обміну, якщо Україна не виконає їхні умови

Донбас, Четвер 17 вересня 2020 14:20
Бойовики погрожують ТКГ зривом обміну, якщо Україна не виконає їхні умови
Фото: Денис Казанський (facebook.com/den.kazansky)
Автор: Анастасия Рокитна

Переговори по Донбасу заблоковані російською стороною. Вона продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб Верховна рада голосувала за потрібні їй закони.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Донецької області в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Казанський.

Вони погрожували порушити перемир'я, а також зірвати обмін полоненими, написав він.

"Представник угруповання "ДНР" Ніконорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Тобто, на своїх полонених в українських тюрмах "ЛДНР" плювати. Про них взагалі ніхто не думає", - заявив він.

Казанський каже, що обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ сторони обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Зазначимо, російська сторона на засіданні ТКГ наполягає, що постанова про місцеві вибори не відповідає мінським угодам.

.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика обмін полоненимибойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся