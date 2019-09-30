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Обмін полоненими не є причиною для зняття санкцій проти РФ, - уряд Німеччини

Новини » В світі    30.09.2019 - 22:23
Обмін полоненими не є причиною для зняття санкцій проти РФ, - уряд Німеччини
Фото: Штеффен Зайберт (web.de)

Попри це, уряд Німеччини розцінює недавній обмін полоненими як позитивний сигнал

Уряд Німеччини не вважає, що недавній обмін полоненими між Україною і Росією і розрядка напруженості в районі Станиці Луганській може посприяти початку скасування санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, Берлін вітав обмін полоненими та звільнення режисера Олега Сенцова, а також українських моряків, захоплених в ході інциденту в Керченській протоці. Хоча, за його словами, Росія повинна була зробити це вже давно. Другим позитивним моментом уряд Німеччини вважає прогрес в районі Станиці Луганської.

"Але цих двох фактів недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення у справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він.

До "суттєвих позитивних зрушень" він відніс стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж контактної лінії і відводу від неї важких озброєнь.

Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній через втручання в президентські вибори 2016 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що санкції проти Росії можуть бути посилені в разі подальшої мілітаризації окупованого Криму. Зараз там перебувають російські наземні ракетні комплекси, які можуть нанести удар по країнах Європейського союзу і НАТО.

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