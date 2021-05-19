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Обмін полоненими: Росія в ТКГ неналежно реагує на пропозиції України

Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якомога скорішому обміні полоненими між Україною та РФ.

Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона", - наголосили в делегації.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцезнаходження цих людей вже вдалося встановити.

До цього проросійські бойовики заявляли, що Україна у квітні передала список на обмін полоненими, в якому вказані 85 осіб.

Однак глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що просування в питанні обміну полоненими немає. Кравчук наголосив, що це питання перебуває на особистому контролі президента України.

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