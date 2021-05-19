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Обмен пленными: Россия в ТКГ ненадлежащим образом реагирует на предложения Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе сегодня, 19 мая, провела очередное заседание. Украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными между Украиной и РФ.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона",- подчеркнули в делегации.

Напомним, украинская сторона в ТКГ попросила вызволить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

До этого пророссийские боевики заявляли, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.

Однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что продвижения в вопросе обмена пленными нет. Кравчук подчеркнул, что этот вопрос находится на личном контроле президента Украины.

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