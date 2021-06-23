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Обмін полоненими: Росія ігнорує українську ініціативу в ТКГ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі 23 червня провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими, але Росія ігнорує цю ініціативу.

Про це йдеться в заяві української делегації у ТКГ.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом (на Донбасі - ред.), і вживає всіх необхідних для цього заходів", - наголошується в заяві.

Також підкреслюється, що пропозиції та ініціативи української делегації щодо обміну полоненими "поки не зустрічають належної реакції з російського боку".

Нагадаємо, в середині травня українська сторона в ТКГ попросила звільнити з полону майже 100 осіб. Місцеперебування цих людей вже вдалося встановити.

Однак цю ініціативу російська сторона в ТКГ проігнорувала.

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