UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обмен пленными: Россия игнорирует украинскую инициативу в ТКГ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 23 июня провела очередное заседание. Украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными, но Россия игнорирует эту инициативу.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (на Донбассе - ред.), и принимает все необходимые для этого меры", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что предложения и инициативы украинской делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".

Напомним, в середине мая украинская сторона в ТКГ попросила освободить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

Однако эту инициативу российская сторона в ТКГ проигнорировала.

Читайте РБК-Украина в Google News
обмен пленнымиКонтактная группа