Обмен пленными: Россия игнорирует украинскую инициативу в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 23 июня провела очередное заседание. Украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными, но Россия игнорирует эту инициативу.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.
"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (на Донбассе - ред.), и принимает все необходимые для этого меры", - отмечается в заявлении.
Также подчеркивается, что предложения и инициативы украинской делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".
Напомним, в середине мая украинская сторона в ТКГ попросила освободить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.
Однако эту инициативу российская сторона в ТКГ проигнорировала.