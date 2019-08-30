Обмін полоненими переноситься на наступний тиждень

Обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією переноситься на наступний тиждень. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як пише "Радіо Свобода", звільнення українських політв'язнів і моряків переноситься на перший тиждень вересня. У той же час офіційних підтверджень цієї інформації теж немає.

Нагадаємо, адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін стверджує, що українська сторона не встигла оформити всі необхідні процедури, тому обмін полоненими переноситься на 3 вересня. За його словами, утримувані в Україні залишаються в слідчому ізоляторі.

"Мені поки невідомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін", - заявив Рибін.

У ніч на 30 серпня інформацію про обмін почали поширювати російські Telegram-канали, які пов'язують з Кремлем. За їхніми даними, колони автозаків з українцями покинули московське СІЗО і попрямували на аеродром нібито для подальшої передачі Україні. Ближче до ранку з'явився попередній список українців, яких передадуть в рамках обміну. У той же час українська влада офіційно спростовує, що переговори і процес обміну вже завершилися.