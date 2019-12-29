Обмін полоненими завершився

Обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО завершився. Про це повідомляють росЗМІ.

Київ наразі не робив жодних заяв про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

РосЗМІ повідомляють, що загальне число переданих "ДНР" і "ЛНР" осіб в даний час уточнюється.

Раніше повідомлялось, що Україна передала "ДНР" всіх утримуваних у рамках обміну полоненими.

За попередніми даними, обмін полоненими пройшов за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

"ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.