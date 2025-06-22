Аятолла может выдохнуть? У Трампа заверили Иран, что удары были разовыми, - WSJ
США заявили Ирану, что атаки по ядерным объектам были одноразовыми. В Вашингтоне заверили: эскалации не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Администрация Дональда Трампа установила контакт с иранскими властями и передала сообщение: атаки США на ядерные объекты не имели целью изменение режима в Тегеране, а были одноразовой операцией.
По словам источника издания, цель удара - создать ситуацию, "когда ее никто не ожидает".
За несколько дней до этого, 19 июня, Дональд Трамп публично заявил, что дает Ирану две недели на выполнение требований США, и только потом может отдать приказ об атаке.
Но уже через два дня президент США санкционировал внезапные удары по иранским ядерным объектам.
Как отмечает издание, это решение принималось после недель обсуждений в Вашингтоне и в тесной координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В Белом доме убеждают, что имели целью лишь сигнал, а не широкомасштабную эскалацию.
Удар США по Ирану 22 июня
После неожиданного авиаудара США по ядерным объектам Ирана Фордо, Натанзу и Исфахану ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция была успешной и завершена. По словам американских СМИ, для атаки было использовано шесть 15-тонных противобункерных бомб и более 30 крылатых ракет "Томагавк".
Несмотря на публичную риторику о "двухнедельном дедлайне", решение об атаке было принято внезапно, чтобы застать Иран врасплох.
Иранская сторона подтвердила факты ударов, однако заявила, что большинство стратегических элементов было эвакуировано в безопасные места.
Организация по атомной энергии Ирана подчеркнула, что объекты не понесли непоправимый ущерб. МАГАТЭ тоже заявила, что радиационного фона не зафиксировано, но созывает экстренное заседание.
В то же время Тегеран нанес серию ракетных ударов по Израилю в ответ на действия США. Израиль закрыл воздушное пространство и сообщил о по меньшей мере 86 пострадавших. Фотографии разрушенных зданий в Тель-Авиве появились в местных СМИ.
Сейчас ситуация развивается стремительно. США ожидают ответа от Ирана в течение 48 часов, а дальнейшая реакция Израиля будет зависеть от действий Тегерана.
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