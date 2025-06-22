Аятолла может выдохнуть? У Трампа заверили Иран, что удары были разовыми, - WSJ

США заявили Ирану, что атаки по ядерным объектам были одноразовыми. В Вашингтоне заверили: эскалации не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Администрация Дональда Трампа установила контакт с иранскими властями и передала сообщение: атаки США на ядерные объекты не имели целью изменение режима в Тегеране, а были одноразовой операцией.

По словам источника издания, цель удара - создать ситуацию, "когда ее никто не ожидает".

За несколько дней до этого, 19 июня, Дональд Трамп публично заявил, что дает Ирану две недели на выполнение требований США, и только потом может отдать приказ об атаке.

Но уже через два дня президент США санкционировал внезапные удары по иранским ядерным объектам.

Как отмечает издание, это решение принималось после недель обсуждений в Вашингтоне и в тесной координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Белом доме убеждают, что имели целью лишь сигнал, а не широкомасштабную эскалацию.