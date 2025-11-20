Учетная ставка может начать снижение. Как это повлияет на проценты по депозитам

Что такое учетная ставка и для чего она нужна

Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка в Украине, которая определяет, сколько стоят деньги в государстве. Она показывает, под какой процент Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них депозиты. Это основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого регулируется инфляция, экономический рост и курс гривны.

Когда НБУ повышает ставку, кредиты для банков становятся дороже, а значит, дорожают и займы для бизнеса и населения. Это уменьшает количество денег в обращении и сдерживает инфляцию. Если же ставку снижают, кредиты становятся доступнее, экономика активизируется, но может вырасти инфляционное давление.

Учетная ставка влияет на все финансовые процессы - от стоимости кредитов и депозитов до инвестиционной активности. Высокая ставка делает гривну более привлекательной для инвесторов, поддерживая ее курс, тогда как низкая стимулирует экономический рост, но может ослабить национальную валюту.

Какой была учетная ставка в 2025 году

В этом году учетная ставка была достаточно стабильной. В начале года она была на уровне 14,5%, затем в марте Национальный банк повысил ее до 15,5%. Последний раз этот уровень ставки был продлен в конце октября.

Ставка остается неизменной из-за того, что проинфляционные факторы преобладают дезинфляционные на фоне роста энергодефицита и бюджетных потребностей. В этих условиях НБУ стремится сохранить привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и тенденцию к снижению инфляции до целевого показателя (5%) отмечают в пресс-службе регулятора.

Фото: НБУ не может перейти к снижению учетной ставки, потому что мешают проинфляционные факторы (пресс-центр НБУ)

"Такая политика способствует интересам украинских вкладчиков, ведь она создает мощный фундамент для формирования рыночных процентных ставок по депозитам в национальной валюте", - прокомментировали РБК-Украина решение регулятора в Независимой ассоциации банков Украины.

Как НБУ может менять учетную ставку в дальнейшем

На 2026 год НБУ закладывает базовый прогноз, согласно которому предполагается смягчение монетарной политики. Изменение ставки прогнозируется постепенным и будет зависеть от макроэкономических условий и рисков на рынке.

На сайте центрального банка опубликован прогнозный уровень учетной ставки, согласно которому в первом квартале она ожидается на уровне 15,1%, во втором - 14,1%, в третьем - 13,2%, и в четвертом - 12,7%.

Учитывая, что на предыдущем заседании комитета НБУ по монетарной политике голоса разделились почти пополам, сейчас прогнозировать решение центробанка непросто, говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

"Скорее всего, регулятор снизит ставку в декабре-марте суммарно на 1,0 или 1,5 процентных пункта", - сказал он в комментарии РБК-Украина и добавил, что не рассматривает вариантов с повышением учетной ставки в ближайшие месяцы.

Как могут измениться ставки по депозитам для физических лиц

Ставки по срочным гривневым депозитам привязаны к учетной ставке и остаются относительно неизменными в текущих условиях. В случае начала снижения учетной ставки в первом квартале 2026 года банки могут постепенно снижать проценты по депозитам для физических лиц, в соответствии с рыночными условиями и конкуренцией, отмечает регулятор.

По состоянию на начало октября 2025 года клиенты банков разместили на депозитах 2,8 трлн гривен, из которых 1,5 трлн гривен составляли вклады домохозяйств, свидетельствует статистика НБУ.

Банки традиционно реагируют на решение регулятора с опозданием и начинают снижать ставки по депозитам физических лиц через некоторое время, отмечает Демкив.

"Ожидаю падения ставок за этот период (декабрь 2025 года - март 2026 года - ред.) лишь на 0,5 процентных пункта для физических лиц и немного большего - на 1,0 - 1,5 процентных пункта по депозитам юридических лиц", - говорит аналитик.

Выгодно ли сейчас открывать депозит

Демкив отмечает, что не стоит рассчитывать на повышение ставок, особенно с начала 2026 года. "Ставки постепенно будут снижаться", - прогнозирует эксперт.

Такой же прогноз дает Независимая ассоциация банков Украины. "В перспективе следующего года процентные ставки будут оставаться близкими к текущему уровню или даже несколько снижаться", - прокомментировали РБК-Украина в бизнес-ассоциации.

Нет причин откладывать решение о размещении срочного депозита в национальной валюте в ожидании лучших условий, заключают банкиры.