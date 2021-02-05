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У Києві під час огляду автомобіля знайшли 20 кілограмів наркотиків

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 20:46
У Києві під час огляду автомобіля знайшли 20 кілограмів наркотиків
Фото: знайдені наркотики (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві правоохоронці під час огляду автомобіля знайшли 20 кілограмів наркотиків. Водій автомобіля хотів відкупитися від поліцейських 8 тисячами гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався вчора, 4 лютого. Патрульні зупинили автомобіля, який за орієнтуванням перебував у розшуку. Водій нервував, тому правоохоронці вирішили оглянути автомобіль.

"Тоді чоловік запропонував поліцейським 8 тисяч гривень хабаря, аби вони не проводили огляд автомобіля. Патрульні відхилили незаконну пропозицію та викликали слідчо-оперативну групу, яка ретельно оглянула транспортний засіб", - розповіли в прокуратурі.

У багажнику автомобіля знайшли 40 поліетиленових пакетів по 500 грамів з небезпечною психотропною речовиною PVP. Загальна вартість виявлених наркотиків становить близько 20 млн гривень.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу водію автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області за торгівлю наркотиками затримали військовослужбовця. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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