Володар пояса IBF пообіцяв нокаутувати Ломаченка

Новоспечений володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що готовий нокаутувати чемпіона за версіями WBO, WBA і WBC українця Василя Ломаченка. Про це він заявив в ефірі передачі Fight Nation на радіостанції Sirius XM.

Бій між боксерами ще не підтверджений, імовірно він повинен відбутися у квітні в Нью-Йорку. Для українця на кону зустрічі буде стояти статус абсолютного чемпіона, а для американця - пояса WBO, WBA і IBF.

"Коли я його відправлю в нокаут? Я нокаутую його дупу. Але подивимося, що станеться в таборі, як я буду себе почувати. Мені здається, мені не дадуть виграти пояси суддівським рішенням.

WBC заявляє, що якщо Василь здобуде перемогу, то буде абсолютним чемпіоном світу, а якщо переможець буду я - то зобов'язаний битися за ще один титул. Якщо я виграю і відберу у Ломи титул франчайзингового чемпіона, то просто-напросто викину його ", - розповів Теофімо.

Свій попередній бій Василь провів у останній день літа проти британця Люка Кемпбелла, перемігши одноголосним рішенням суддів.

У жовтні WBC звільнив українця від необхідності проводити обов'язковий захист титулу, призначивши його франчайзинговим чемпіоном організації.

Нагадаємо, Ломаченко найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії.