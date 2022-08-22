Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні
Фото: погода в Україні 22 серпня буде майже без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 22 серпня переважатиме суха погода. Лише в західній частині країни дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +17, вдень +27 +29 градусів;
- на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +25 +28;
- у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів;
- на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +29 +31;
- у центральних областях вночі +14 +18, вдень +26 +29 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +27 +29.
Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, де в Україні очікуються дощі, а де спека до +32 градусів.
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