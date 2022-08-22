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Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 07:00
Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 22 серпня буде майже без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 22 серпня переважатиме суха погода. Лише в західній частині країни дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +27 +29 градусів;
  • на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +25 +28;
  • у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів;
  • на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +29 +31;
  • у центральних областях вночі +14 +18, вдень +26 +29 градусів.

Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +27 +29.

Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, де в Україні очікуються дощі, а де спека до +32 градусів.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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