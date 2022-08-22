Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 серпня переважатиме суха погода. Лише в західній частині країни дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +17, вдень +27 +29 градусів;

на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +25 +28;

у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів;

на півдні країни вночі +19 +22 градуси, а вдень +29 +31;

у центральних областях вночі +14 +18, вдень +26 +29 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +27 +29.