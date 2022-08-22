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Облачно и с дождями на западе: какой погода будет в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 22 августа 2022 07:00
Облачно и с дождями на западе: какой погода будет в Украине сегодня Фото: погода в Украине 22 августа будет почти без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 22 августа будет преобладать сухая погода. Только в западной части страны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +27 +29 градусов;
  • на западе ночью +15 +17 градусов, а днем +25 +28;
  • в восточных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градусов;
  • на юге страны ночью +19 + 22 градуса, а днем +29 +31;
  • в центральных областях ночью +14 +18, днем +26 +29 градусов.

Облачно и с дождями на западе: какой погода будет в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +27 +29.

Облачно и с дождями на западе: какой погода будет в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются дожди, а где жара до +32 градусов.

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