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Киян попередили про нічний снігопад

Київ, Четвер 07 січня 2021 15:26
Киян попередили про нічний снігопад
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на п'ятницю, 8 січня, у Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Погодні умови становитимуть І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Як зазначили в прес-службі, шляхово-експлуатаційні підприємства КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов. Відповідна спецтехніка вже знаходиться на вихідних позиціях у місті. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Крім того, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження штормове попередження по Україні на 8 січня.

"Вночі 8 січня в Чернігівській та Сумській областях значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, упродовж наступних трьох днів, 8-10 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікуються мокрий сніг та сильний вітер.

Відзначимо, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

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