Мокрий сніг та сильний вітер: прогноз до кінця вихідних

Фото: зима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Упродовж наступних трьох днів, 8-10 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікуються мокрий сніг та сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається в повідомленні, у ніч на п’ятницю, 8 січня, у північних областях та на Лівобережжі мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, у Чернігівській та Сумській областях значні опади. Вдень в південній частині часом опади, переважно у вигляді дощу.

У суботу, 9 січня, у південних, східних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, у південно-східних областях місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця; на решті території, а 10 січня в Україні без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні вдень до 6 градусів тепла.

Згідно з прогнозом, упродовж 9-10 січня зниження нічної температури до 2-8 градусів морозу.

Нагадаємо, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксували максимальні температури за 140 років спостережень.