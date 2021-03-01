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Хмарно і вдень до +9: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 08:00
Хмарно і вдень до +9: прогноз погоди на сьогодні Фото: люди на вулиці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 1 березня, в Україні буде хмарно та без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні всій території країни буде хмарно і без істотних опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +3 до +9, а вночі від 0 до +2.

У центральних і північних областях температура повітря вдень прогріється до +2 +5, а вночі вона опуститься до -1 +2 градусів.

У південних і східних областях температура повітря вдень буде в межах +2 +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +2 градусів.

Хмарно і вдень до +9: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Київській області та у столиці також буде хмарно і без опадів. Вдень температура повітря очікується від +2 до +4, а вночі від -1 до +2.

Хмарно і вдень до +9: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у перші дні весни погода в Україні погіршиться. Частину країни накриють мокрий сніг і дощ. Також місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Крім того, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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