Хмарно і вдень до +9: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 1 березня, в Україні буде хмарно та без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9 градусів.

У Київській області та у столиці також буде хмарно і без опадів. Вдень температура повітря очікується від +2 до +4, а вночі від -1 до +2.

У південних і східних областях температура повітря вдень буде в межах +2 +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +2 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря вдень прогріється до +2 +5, а вночі вона опуститься до -1 +2 градусів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +3 до +9, а вночі від 0 до +2.

За прогнозом синоптиків, сьогодні всій території країни буде хмарно і без істотних опадів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у перші дні весни погода в Україні погіршиться. Частину країни накриють мокрий сніг і дощ. Також місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Крім того, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.