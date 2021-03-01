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Облачно и днем до +9: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 08:00
Облачно и днем до +9: прогноз погоды на сегодня Фото: люди на улице (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 марта, в Украине будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +9 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня всей территории страны будет облачно и без существенных осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +9, а ночью от 0 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +2 +5, а ночью она опустится до -1 +2 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут -1 +2 градусов.

Облачно и днем до +9: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня также будет облачно и без осадков. Днем температура воздуха ожидается от +2 до +4, а ночью от -1 до +2.

Облачно и днем до +9: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по прогнозам синоптиков, в первые дни весны погода в Украине ухудшится. Часть страны накроют мокрый снег и дождь. Также местами ожидается гололедица на дорогах.

Кроме того, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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