Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: синоптики дали прогноз на перші дні весни

В Україні у перші дні весни трохи погіршиться погода. У частині країни очікуються мокрий сніг та дощ, місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 1-3 березня на Правобережжі, сході та у північно-східних областях очікується невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ. На решті території країни переважно без опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Температура вночі становитиме від +3 до -3 градусів, у вівторок на сході країни до -6 морозу; вдень +1+7 тепла, на Закарпатті, а 2 березня у всіх областях +6+12 тепла.