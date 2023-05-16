Обкатка танками и психологическая полоса преград. В Черниговской области проходят тренировки ТРО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных Сил ВСУ .

В тренировках принимают участие подразделения Сил территориальной обороны, которые входят в состав Северной стратегической группировки войск.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отметил, что на полигоне боевой подготовки создали настоящую атмосферу боя: грязь и дым, настоящие взрывы и огонь из стрелкового оружия.

"Обкатка танком - это один из основных элементов комплексных занятий по психологической подготовке военнослужащих, вызывающий множество эмоций. Он запечатлевается в памяти навсегда. И это очень важно, ведь завтра каждый может оказаться не в учебном, а в реальном бою, под многотонной бронированной машиной, которую необходимо уничтожить вместе с экипажем", - сказал он.

При этом Наев считает не менее важным элементом современной войны отработку ведения боя в городе. Это требует от личного состава специфических навыков и способностей, которые в будущем помогут четко и качественно выполнить поставленные задачи.

"Учитывая опыт боев за город Бахмут, подразделения, подчиненные нашей стратегической группировке войск, ежедневно оттачивают навыки боев в урбанизированной местности. В составе отделений бойцы оттреновывают умение воевать в пригородной застройке", - сказал командующий.

По словам Наева, тактические действия подразделения на открытой местности сильно отличаются от действий в урбанизированной местности, где каждая деталь играет важную роль при продвижении по населенному пункту с любыми сооружениями.

"Патрулирование, зачистка, освобождение заложников, штурм здания - это маленькая часть того, что должны знать и уметь военнослужащие. Моделируя самые разные ситуации, командиры оттачивают их мастерство и повышают профессионализм. То, что может случиться в реальном бою, должно быть пройдено и проанализировано на подготовительных этапах обучения. В будущем этот опыт позволит выйти невредимыми из любых ситуаций и сохранить жизнь себе и побратимам", - отметил Наев.

Командующий добавил, что для испытания собственной выносливости, ловкости и скорости подразделения, а также адаптации военных ко всем неприятностям быстрого боя в Северной операционной зоне создали психологические полосы помех.

Военные должны преодолеть полосу с оружием и снаряжением, в задымленной местности с водяными препятствиями, что дает ей полноценные неудобства в реальном времени. Также создана имитация взрывов мин и снарядов, а звуки выстрелов из автоматического оружия добавляют адреналина и усиливают собственную концентрацию внимания.

Наев отметил, что все элементы полосы препятствий не придуманы. Они присутствуют в жизни каждого из нас, но построены так, чтобы тому, кто ее проходит, уменьшить пространство для маневров, сбить дыхание и заставить попасть в некомфортные для ведения боя условия.

К тому же, из-за сложности испытания у полосы препятствий присутствуют представители медслужбы, которые, в случае необходимости, помогают стабилизировать психологическое состояние и дыхание военных.