Месси спасительным для Аргентины ударом сравнялся с Бекхэмом в битве за рекорд штрафных: видео

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил единственный мяч во встрече с национальной командой Эквадора на старте квалификации к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Месси, 78

Семикратный обладатель "Золотого мяча" вырвал для "альбиселесте" победу во втором тайме противостояния. Он в фирменном стиле исполнил штрафной удар, с которым не справился кипер гостей Галиндес.

Для Месси гол стал особенным. Забитый эквадорцам мяч – 65-й в карьере аргентинца из штрафных. По этому показателю чемпион мира догнал своего работодателя – совладельца "Интера Майами" Дэвида Бекхэма. Абсолютный же рекорд принадлежит бразильцу Жуниньо Пернамбукано (77 голов).

Ближайшими ориентирами для Месси остаются три футболиста. Уже вскоре аргентинский нападающий постарается опередить Виктора Легроталье и Роналдинью (по 66 мячей), а также Короля футбола Пеле (70). Извечный конкурент лидера сборной Аргентины – Криштиану Роналду – пока остановился на отметке 60 голов со штрафных.

Месси дебютировал в составе сборной еще в 2005 году. С тех пор он провел 176 матчей в футболке национальной команды, в которых оформил 104 мяча. В рядах "альбиселесте" он выиграл Копа Америка-2021 и триумфовал на ЧМ-2022.