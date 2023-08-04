Обещал свободу за деньги. В Днепропетровской области разоблачили руководителя колонии
В Днепропетровской области руководителя колонии поймали на взятке. Он "продавал" одному из заключенных выход на свободу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отмечают в ГБР, начальник колонии пообещал заключенному, который отбывал наказание за смертельное ДТП, что напишет ему позитивную характеристику и подготовит другие документы для условно досрочного освобождения.
Фото: задержание руководителя колонии (dbr.gov.ua)
По информации правоохранителей, стоимость таких услуг руководитель колонии оценил в 100 тысяч гривен, а деньги потребовал перевести на один из банковских счетов.
"Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ задержали начальника колонии после того, как тот получил взятку на банковский счет. Задержанному избран судом меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказывают в ГБР.
Ему уже сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды служебной лицом. Руководителю колонии грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Скандалы со взятками
Напомним, ранее в Полтавской области во время получения взятки разоблачили руководителя одного из местных военкоматов. Он требовал деньги у владельца предприятия.
Также в Черновцах задержали полицейского, который фабриковал уголовные производства. В частности, он потребовал 40 тысяч евро с местной жительницы за закрытие "дела уклонистов".
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