Обіцяв свободу за гроші. У Дніпропетровській області викрили керівника колонії

У Дніпропетровській області керівника колонії спіймали на хабарі. Він "продавав" одному з ув'язнених вихід на свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначають у ДБР, начальник колонії пообіцяв ув'язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП, що напише йому позитивну характеристику та підготує інші документи для умовно дострокового звільнення.

Фото: затримання керівника колонії (dbr.gov.ua)

За інформацією правоохоронців, вартість таких послуг керівник колонії оцінив у 100 тисяч гривень, а гроші вимагав переказати на один з банківських рахунків.

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали начальника колонії після того, як той отримав хабар на банківський рахунок. Затриманому обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповідають у ГБР.

Йому вже повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою. Керівнику колонії загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скандали з хабарами

Нагадаємо, раніше у Полтавській області під час отримання хабара викрили керівника одного з місцевих військкоматів. Він вимагав грошей у власника підприємства.

Також у Чернівцях затримали поліцейського, який фабрикував кримінальні провадження. Зокрема, він вимагав 40 тисяч євро із місцевої мешканки за закриття "справи ухилістів".