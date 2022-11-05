Оккупанты грабят имущество жителей Херсона и ищут тех, кто не "эвакуировался"

Россияне активно грабят дома херсонцев и ищут тех, кто не "эвакуировался" из захваченного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Продолжается грабеж музеев, театров, больниц и других коммунальных и государственных учреждений. При этом, оккупанты начали устроить рейды по домам с целью выявления тех, кто отказался покидать дома", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, пустые помещения подвергают разграблению, а в городе также отключена связь. В то же время враг начал заваривание крышек люков и минирование подземных коммуникаций, как раньше было сделано в Новой Каховке. Все это свидетельствует о подготовке города к уличным боям.

"Центр национального сопротивления призывает жителей покидать временно оккупированные территории и выезжать на подконтрольную Правительству Украины территории", - добавили в заключение.