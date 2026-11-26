Творческая составляющая профессии травматолога - не просто лечение повреждений, а восстановление утраченных функциональных возможностей человека. Однако война ставит перед врачами совсем другие, чрезвычайно сложные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника клиники повреждений НВМКЦ "Главный военный клинический госпиталь" - главного травматолога ВСУ и полковника медицинской службы Юрия Ярмолюка в интервью АрмияInform.

Что изменилось в работе травматологов во время войны

Глава клиники повреждений НВМКЦ рассказал, что травматологи Вооруженных сил Украины получили значительный опыт лечения боевых травм еще с 2014 года.

"Тогда продолжался период АТО, и многие наши пациенты имели боевые повреждения, характерные как и при сегодняшних реалиях войны", - напомнил Ярмолюк.

В то же время он признал, что "с 2022 года масштаб работы изменился кардинально".

"Резко возросло количество раненых и травмированных военнослужащих, а сами повреждения - стали значительно тяжелее", - объяснил медик.

Из-за большой доли раненых военнослужащих (около 55-60%) "к работе пришлось привлекать не только травматологов, но и специалистов других хирургических специальностей и врачей терапевтического профиля".

"Важно и то, что лечением раненых, в том числе пациентов нашего профиля, стали заниматься не только военные, но и гражданские лечебные учреждения", - добавил Ярмолюк.

Он уточнил, что "именно слаженная координация этого процесса командованием Медицинских сил позволила объединить возможности военной и гражданской медицины".

"Так сформировалось Единое медицинское пространство, в котором медицинскую помощь оказывают военные и гражданские травматологи, активно привлекаются профильные институты, учитывая их соответствующую специализацию и профилизацию", - сообщил эксперт.

Это, по его словам, "позволило выработать общее видение" насчет:

организации эвакуации;

рационального использования сил и средств;

профильного лечения чрезвычайно сложной патологии, которую специалисты называют "боевыми повреждениями конечностей".

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Особенности травм в период полномасштабной войны

Ярмолюк сообщил, что в период полномасштабного вторжения РФ (в отличие от периода АТО) "существенно возросло не только количество пациентов, но и тяжесть самих ранений".

"Мы имеем дело с высокоэнергетической травмой, которая вызывает масштабное разрушение конечностей и формирование значительных костных и мягкотканных дефектов", - уточнил специалист.

Возросло также и количество осложнений.

"Если в 2014-2022 годах преобладали пулевые и осколочные ранения, то сегодня на первый план вышли комбинированные поражения, в частности те, которые возникают вследствие применения FPV-дронов", - поделился полковник медицинской службы.

Он добавил, что такие ранения часто сочетают:

распространенное осколочное поражение;

взрывной компонент;

термическую травму.

"Фактически мы имеем дело с огнестрельной политравмой, где одним из компонентов является скелетная травма или даже и потеря конечностей. Минно-взрывные, комбинированные и сочетанные ранения, к сожалению, стали частью нашей ежедневной работы", - сообщил главный травматолог ВСУ.

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Кто и при каких обстоятельствах принимает решение об ампутации

"Решение об ампутации никогда не является простым - ни для врача, ни для пациента. Это большая ответственность и моральное испытание", - подчеркнул Ярмолюк.

Он добавил, что сегодня "число пациентов с ампутациями, к сожалению, увеличилось".

Возникают такие повреждения, по его словам, по разным причинам:

в результате травматического отрыва конечности - вследствие боевой травмы;

конечности - вследствие боевой травмы; когда возникает так называемый " турникетный синдром " - если жгут или турникет был наложен на длительное время, в тканях могут возникать необратимые изменения, которые в дальнейшем могут стать показанием к ампутации;

" - если жгут или турникет был наложен на длительное время, в тканях могут возникать необратимые изменения, которые в дальнейшем могут стать показанием к ампутации; когда конечность формально сохранена, но ее функциональный потенциал существенно утрачен - отсутствует нервная активность, есть анатомическое повреждение сосудов, массивные дефекты мягких тканей или большие костные дефекты;

- отсутствует нервная активность, есть анатомическое повреждение сосудов, массивные дефекты мягких тканей или большие костные дефекты; когда наблюдается так называемый " синдром длительного сдавления " (который возникает после пребывания под завалами);

" (который возникает после пребывания под завалами); когда имеются такие осложнения, как сепсис или остеомиелит (тогда ампутация может стать необходимым этапом лечения - если пораженная конечность представляет угрозу для жизни пациента).

"Решение насчет уровня ампутации принимается индивидуально, в соответствии с состоянием тканей и клинической ситуацией", - сообщил полковник медицинской службы.

Контроль и хирургическое лечение таких пациентов - осуществляются с привлечением ведущих специалистов: хирургов, травматологов, сосудистых хирургов.

"Такие решения, как правило, принимаются коллегиально, на консилиуме", - заметил эксперт.

При этом оцениваются "все обстоятельства, риски, угрозы для здоровья и жизни пациента".

Тогда "главной задачей становится не просто сохранение конечности любой ценой, а сохранение жизни человека".

"В таких ситуациях выбор часто однозначен: между конечностью и жизнью пациента мы выбираем жизнь", - подчеркнул Ярмолюк.

В то же время он отметил, что важно понимать: "ампутация - это не завершение истории пациента".

"Это - не только работа хирурга. Это - комплексный процесс, в котором важную роль играют реабилитологи, физические терапевты, специалисты по протезированию и вся мультидисциплинарная команда", - объяснил начальник клиники повреждений.

Он напомнил также, что сегодня медицина "имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы человек вернулся к активной и полноценной жизни".

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Как изменилась ситуация с плановыми операциями

Ярмолюк рассказал, что любой травматолог, наверное, "наибольшее профессиональное удовольствие получает от плановой работы".

"Ортопедических вмешательств, лечения последствий травм... Когда ты восстанавливаешь функцию и возвращаешь человеку возможность жить полноценной жизнью", - объяснил специалист.

Это, по его словам, "действительно творческая составляющая профессии" - "когда ты не просто лечишь повреждения, а восстанавливаешь утраченные функциональные возможности человека".

"Но война ставит перед нами совсем другие, очень сложные задачи", - признал врач.

Он сообщил, что Национальный военно-медицинский клинический центр в настоящее время обеспечивает четвертый уровень медицинской помощи - специализированное лечение.

Ведь сейчас действует "уровневая система оказания медицинской помощи - в зависимости от характера повреждений и необходимого объема лечения".

"В то же время в определенных клинических ситуациях эвакуацию проводят прицельно, чтобы пациент в максимально короткие сроки после ранения получил необходимый объем помощи", - отметил начальник клиники повреждений.

Соответственно, по его словам, "значительно уменьшилось количество плановых оперативных вмешательств" (таких как артроскопические операции или эндопротезирование).

"Мы и дальше выполняем эти операции. Просто их стало меньше, чем в довоенный период", - подытожил Ярмолюк.