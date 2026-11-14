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В Украине бесплатно корректируют рубцы после травм и ожогов: кто может воспользоваться программой

08:07 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Василина Копытко
В Украине бесплатно корректируют рубцы после травм и ожогов: кто может воспользоваться программой Как воспользоваться программой (коллаж РБК-Украина)
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В Украине действует программа бесплатной коррекции рубцов после травм и ожогов для военных, ветеранов и других людей, участвовавших в защите страны. Услуги включают консультации врачей, лазерные процедуры и другие методы коррекции кожи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов в Facebook.

Кто может получить помощь

Бесплатную коррекцию рубцов могут пройти:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие, в том числе иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в защите Украины;
  • представители служб гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы и управления специальных операций НАБУ
  • полицейские, выполняющие задачи в районах боевых действий или непосредственно участвующих в боевых действиях.

В то же время, для получения помощи нужно завершить все этапы хирургических вмешательств, лечения и реабилитации. Рубцовые изменения кожи должны быть сформированы, а у человека не должно быть противопоказаний к лазерной коррекции.

Какие услуги оказывают

Программа предусматривает первичную консультацию врача, оценку состояния рубцов и составление индивидуального плана лечения.

В него могут входить сеансы лазерной коррекции и инъекционные процедуры. Перед каждым сеансом врач осматривает пациента, а в течение лечения специалисты следят за результатами и консультируют дистанционно.

Также участники программы получают рекомендации по уходу за кожей. После завершения процедур врач проводит итоговую оценку результатов и дает дальнейшие рекомендации.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить помощь, необходимо иметь направление от семейного врача или профильного специалиста. Действующие военнослужащие могут получить направление в своей военной части.

Для обращения в медицинское учреждение понадобятся:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны или справка о непосредственном участии в боевых действиях.

С этими документами следует обратиться непосредственно к поставщику услуг, подать заявление и согласие на обработку персональных данных.

Читайте также о том, что в Украине работает около 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Найти специалиста в любой громаде можно через "Дію".

Ранее мы писали о том, что в Украине разработали законопроект, который предоставит право ветеранам пересекать государственную границу вне очереди. Им смогут воспользоваться и члены их семей, которые путешествуют вместе с ветераном.

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