В Украине бесплатно корректируют рубцы после травм и ожогов: кто может воспользоваться программой

В Украине действует программа бесплатной коррекции рубцов после травм и ожогов для военных, ветеранов и других людей, участвовавших в защите страны. Услуги включают консультации врачей, лазерные процедуры и другие методы коррекции кожи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов в Facebook .

Кто может получить помощь

Бесплатную коррекцию рубцов могут пройти:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие, в том числе иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в защите Украины;

представители служб гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы и управления специальных операций НАБУ

полицейские, выполняющие задачи в районах боевых действий или непосредственно участвующих в боевых действиях.

В то же время, для получения помощи нужно завершить все этапы хирургических вмешательств, лечения и реабилитации. Рубцовые изменения кожи должны быть сформированы, а у человека не должно быть противопоказаний к лазерной коррекции.

Какие услуги оказывают

Программа предусматривает первичную консультацию врача, оценку состояния рубцов и составление индивидуального плана лечения.

В него могут входить сеансы лазерной коррекции и инъекционные процедуры. Перед каждым сеансом врач осматривает пациента, а в течение лечения специалисты следят за результатами и консультируют дистанционно.

Также участники программы получают рекомендации по уходу за кожей. После завершения процедур врач проводит итоговую оценку результатов и дает дальнейшие рекомендации.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить помощь, необходимо иметь направление от семейного врача или профильного специалиста. Действующие военнослужащие могут получить направление в своей военной части.

Для обращения в медицинское учреждение понадобятся:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны или справка о непосредственном участии в боевых действиях.

С этими документами следует обратиться непосредственно к поставщику услуг, подать заявление и согласие на обработку персональных данных.