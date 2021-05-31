Обхід літаками Білорусі призводить до зростання викидів СО2, - Eurocontrol

Обхід авіакомпаніями повітряного простору Білорусі після вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську, призводить до додаткових 250 000 кг викидів діоксиду вуглецю (СО2) на день. Європейські літаки вимушені долати більшу відстань, аніж це було до запровадження санкцій .

Про це свідчать оцінки управління повітряним рухом Eurocontrol, передає Euractiv .

У середньому перевізники ЄС та Великої Британії повинні пролетіти на 40 морських миль більше, щоб дотримуватися санкцій проти Білорусі, більшість рейсів перенаправляються через країни Балтії.

До заборони щодня Білорусь перетинало близько 300 рейсів, приблизно 100 із них виконувались перевізниками з ЄС або Великобританії.

За оцінками агентства управління повітряним рухом Eurocontrol, щодня через перенаправлення рейсів спалюється близько 79 000 кг пального. Викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1200 кг.