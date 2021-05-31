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Обхід літаками Білорусі призводить до зростання викидів СО2, - Eurocontrol

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Європа, Понеділок 31 травня 2021 11:29
Обхід літаками Білорусі призводить до зростання викидів СО2, - Eurocontrol Фото: обхід літаками Білорусі призводить до зростання викидів СО2 (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Обхід авіакомпаніями повітряного простору Білорусі після вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську, призводить до додаткових 250 000 кг викидів діоксиду вуглецю (СО2) на день. Європейські літаки вимушені долати більшу відстань, аніж це було до запровадження санкцій.

Про це свідчать оцінки управління повітряним рухом Eurocontrol, передає Euractiv.

У середньому перевізники ЄС та Великої Британії повинні пролетіти на 40 морських миль більше, щоб дотримуватися санкцій проти Білорусі, більшість рейсів перенаправляються через країни Балтії.

До заборони щодня Білорусь перетинало близько 300 рейсів, приблизно 100 із них виконувались перевізниками з ЄС або Великобританії.

За оцінками агентства управління повітряним рухом Eurocontrol, щодня через перенаправлення рейсів спалюється близько 79 000 кг пального. Викид оксидів азоту, забруднюючих речовин, що сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1200 кг.

Санкції проти білоруських авіакомпаній запровадили після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanairв Мінську і зняття з рейсу білоруського опозиційного журналіста з його супутницею.

Україна теж закрила небо для білоруських літаків з 29 травня. В уряді заявили, що такий крок необхідний для забезпечення безпеки української авіації та пасажирів.

Станом кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. У тому числі майже всі сусідні з Білоруссю країни.

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