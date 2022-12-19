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Обсуждают, будет ли Беларусь существовать самостоятельно, - Подоляк о встрече Путина с Лукашенко

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент РФ Владимир Путин приехал в Минск для того, чтобы обсудить с Лукашенко, будет ли Беларусь существовать самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Мне кажется, что они в Беларуси обсуждают не столько СВО и то, будет ли Беларусь присоединяться к сухопутной атаке на территорию Украины, они скорее обсуждают, будет ли Беларусь существовать самостоятельно", - сказал Подоляк.

По его словам, эта встреча была предпринята для того, чтобы усилилась интеграция в рамках столетия основания СССР, чтобы Россия взяла под контроль Беларусь и Путин заявил, что начал собирать советские земли.

"Вот об этом идет речь. Мне кажется, что Лукашенко получает поощрительные предложения: либо ты губернатор, либо ты все еще остаешься президентом, но мы тебя считаем генерал-губернатором Беларуси", - добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с Лукашенко.

Аналитики ISW считают, что Путин собирается давить на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев заявлял, что, вероятно, на встрече в Минске диктатор будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию против Украины.

Однако в Кремле опровергли это заявление и озвучили свою версию.

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