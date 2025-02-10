Обсуждали Украину. Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран

Встреча с министрами стран Балтии

Келлог рассказал, что провел прекрасную встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

По его словам, встреча была посвящена "пути к миру в Украине".

"Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов", - добавил американский чиновник.

Встреча с главой МИД Чехии

Встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Келлог назвал конструктивной.

Стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе.

В свою очередь Липавский рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какая у Чехии точка зрения по вопросу российской агрессии.

"Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не осмелилась напасть на ее соседа", - добавил чиновник.

Встреча с послами Италии и Британии

С послом Италии в США Марией Анджелой Заппией Келлог обсудил сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.

Также он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером.

При этом с послом Британии в США Питером Мандельсоном и советником премьера Британии по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом Келлог провел важные дискуссии о прекращении войны в Украине.

"Соединенное Королевство является важным партнером в этом начинании", - подчеркнул спецпредставитель президента США.