Обсуждали Украину. Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран

Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел и послами ряда стран. Ключевым предметом обсуждений стал путь достижения мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в Twitter и главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.
Келлог рассказал, что провел прекрасную встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
По его словам, встреча была посвящена "пути к миру в Украине".
"Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов", - добавил американский чиновник.
Встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Келлог назвал конструктивной.
Стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе.
В свою очередь Липавский рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какая у Чехии точка зрения по вопросу российской агрессии.
"Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не осмелилась напасть на ее соседа", - добавил чиновник.
С послом Италии в США Марией Анджелой Заппией Келлог обсудил сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.
Также он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером.
При этом с послом Британии в США Питером Мандельсоном и советником премьера Британии по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом Келлог провел важные дискуссии о прекращении войны в Украине.
"Соединенное Королевство является важным партнером в этом начинании", - подчеркнул спецпредставитель президента США.
Напомним, ранее издание Semafor писало о том, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог готовит варианты завершения войны в Украине. Он представит их американскому лидеру Дональду Трампу.
При этом издание уточняло, что Келлог хочет скоординировать свои действия с официальными лицами всех стран-членов НАТО.
Детально о том, что новые власти США говорят о завершении войны в Украине, - в материале РБК-Украина.
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