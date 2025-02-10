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Обсуждали Украину. Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран

Понедельник 10 февраля 2025 21:56
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Обсуждали Украину. Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог и главы МИД стран Балтии (x.com/SPE_Kellogg)
Автор: Иван Носальский

Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел и послами ряда стран. Ключевым предметом обсуждений стал путь достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в Twitter и главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.

Встреча с министрами стран Балтии

Келлог рассказал, что провел прекрасную встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

По его словам, встреча была посвящена "пути к миру в Украине".

"Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов", - добавил американский чиновник.

Встреча с главой МИД Чехии

Встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Келлог назвал конструктивной.

Стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе.

В свою очередь Липавский рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какая у Чехии точка зрения по вопросу российской агрессии.

"Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не осмелилась напасть на ее соседа", - добавил чиновник.

Встреча с послами Италии и Британии

С послом Италии в США Марией Анджелой Заппией Келлог обсудил сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.

Также он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером.

При этом с послом Британии в США Питером Мандельсоном и советником премьера Британии по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом Келлог провел важные дискуссии о прекращении войны в Украине.

"Соединенное Королевство является важным партнером в этом начинании", - подчеркнул спецпредставитель президента США.

Келлог готовит мирный план

Напомним, ранее издание Semafor писало о том, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог готовит варианты завершения войны в Украине. Он представит их американскому лидеру Дональду Трампу.

При этом издание уточняло, что Келлог хочет скоординировать свои действия с официальными лицами всех стран-членов НАТО.

Детально о том, что новые власти США говорят о завершении войны в Украине, - в материале РБК-Украина.

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