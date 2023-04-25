Обсуждали, как будут делить Украину еще до войны. Как Путин принял решение о вторжении

Решение о подготовке к войне в Украине российский диктатор Владимир Путин принял в конце февраля-начале марта 2021 года, за год повномасштабного вторжения. За три месяца до войны в Кремле уже обсуждали, как будут делить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".
Как пишет издание, подготовка к войне проходила в строжайшей секретности, однако уже с лета разговоры о возможной войне стали "общим местом" среди людей, близких к Кремлю.
12 июля 2022 года сайт Кремля опубликовал статью российского диктатора Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". По данным "Верстки", статья менялась много раз, и в одном из вариантов была прямая угроза о возможности начать войну. Но в окончательный вариант угроза не попала.
Как пишут журналисты, источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал, что в декабре, за три месяца до войны, уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона по замыслу должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.
Три источника в окружении российского президента подтвердили изданию, что санкции против каналов кума Путина Виктора Медведчука стали "последней каплей" в принятии Путиным решения о подготовке к так называемой "спецоперации".
"Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, - это прям сильно завело Путина. Он воспринял это как личный выпад", - рассказывает один из давних знакомых российского президента.
При этом, принимая решение о войне с Медведчуком Путин не советовался.
"Как и ни с кем другим. Единственным человеком, который имел постоянный выход на Путина, был его друг Юрий Ковальчук", - отмечают авторы.
Два источника подтверждают, что Ковальчук сыграл решающую роль в принятии президентом РФ решения о войне. Во время пандемии лишь Юрий Ковальчук не выходил из резиденции Путина, чтобы не проходить карантин.
Как утверждают в публикации, министр обороны Сергей Шойгу "не спорил, а даже обрадовался" решению Путина.
"Он не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не сильно серьезнее аннексии Крыма", - рассказывает один из старых приятелей Путина. При этом, остальные элиты были поставлены перед фактом уже в день вторжения.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и в то же время не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.
Напомним, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.
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