Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически, - генерал США
Сегодня, 14 февраля, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Милли, выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, сказал, что президент Владимир Путин верил, что сможет быстро победить Украину, почти год назад приказав своим войскам вторгнуться.
"(Путин – ред.) ошибался. Украина остается свободной. Они остаются независимыми. НАТО и его коалиция никогда не были сильнее", - добавил генерал США.
По его словам, Россия является глобальным изгоем, а мир тем временем остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью.
"Кратко говоря, Россия проиграла - они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", - подчеркнул американский генерал.
Напомним, по словам Милли, Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США.
Кроме того, недавно американский генерал провел телефонные переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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