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Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически, - генерал США

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США, Вторник 14 февраля 2023 18:04
Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически, - генерал США Фото: американский генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Милли, выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, сказал, что президент Владимир Путин верил, что сможет быстро победить Украину, почти год назад приказав своим войскам вторгнуться.

"(Путин – ред.) ошибался. Украина остается свободной. Они остаются независимыми. НАТО и его коалиция никогда не были сильнее", - добавил генерал США.

По его словам, Россия является глобальным изгоем, а мир тем временем остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью.

"Кратко говоря, Россия проиграла - они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", - подчеркнул американский генерал.

Напомним, по словам Милли, Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США.

Кроме того, недавно американский генерал провел телефонные переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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