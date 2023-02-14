Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически, - генерал США

Сегодня, 14 февраля, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия проиграла войну, которую начала на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Милли, выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, сказал, что президент Владимир Путин верил, что сможет быстро победить Украину, почти год назад приказав своим войскам вторгнуться.

"(Путин – ред.) ошибался. Украина остается свободной. Они остаются независимыми. НАТО и его коалиция никогда не были сильнее", - добавил генерал США.

По его словам, Россия является глобальным изгоем, а мир тем временем остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью.