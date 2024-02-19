Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей

Президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить новое финансирование помощи Украине.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Байдена приводит Reuters.
"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - сказал Байден.
Он добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, выступая против помощи Украине, которая нужна в войне с российскими оккупантами.
Также президент добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО".
"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", - отметил Байден.
По словам американского лидера, он надеется, что смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но добавил, что не уверен, что это что-то изменит.
Напомним, США уже несколько месяцев не могут утвердить новое финансирование помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.
Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. 60 млрд долларов заложено для нашей страны.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей и подписать Байден.
Спикер Палаты представителей Джонсон пока не хочет выносить такую инициативу на рассмотрение. Он выступает против принятия помощи Украине без финансирования защиты границ.
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