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Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить новое финансирование помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Байдена приводит Reuters.

"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - сказал Байден. 

Он добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, выступая против помощи Украине, которая нужна в войне с российскими оккупантами.

Также президент добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО".

"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", - отметил Байден. 

По словам американского лидера, он надеется, что смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но добавил, что не уверен, что это что-то изменит.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут утвердить новое финансирование помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами. 

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. 60 млрд долларов заложено для нашей страны. 

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей и подписать Байден. 

Спикер Палаты представителей Джонсон пока не хочет выносить такую инициативу на рассмотрение. Он выступает против принятия помощи Украине без финансирования защиты границ. 

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