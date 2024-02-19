Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей

"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - сказал Байден.

Он добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, выступая против помощи Украине, которая нужна в войне с российскими оккупантами.

Также президент добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО".

"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", - отметил Байден.

По словам американского лидера, он надеется, что смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но добавил, что не уверен, что это что-то изменит.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут утвердить новое финансирование помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. 60 млрд долларов заложено для нашей страны.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей и подписать Байден.

Спикер Палаты представителей Джонсон пока не хочет выносить такую инициативу на рассмотрение. Он выступает против принятия помощи Украине без финансирования защиты границ.