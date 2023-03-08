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Обговорили санкции против "Росатома". Шмыгаль провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Во время нее, в частности, удалось скоординировать дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики Украины, а также обсудить санкции против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

"Работаем над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить наши импортно-экспортные возможности электроэнергии. Также рассчитываем присоединиться к Стратегии ЕС в сфере сырья к 2030 году", - рассказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, во время встречи также обратили внимание на санкции против "Росатома".

"Критически важно уменьшать зависимость европейских стран от российского ядерного топлива и избавить РФ от сверхприбылей в атомной отрасли", - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и заморозки всех контрактов.

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ЕврокомиссияДенис Шмыгаль