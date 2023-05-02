Резников поговорил с министрами обороны Финляндии и Норвегии и главой МИД Исландии

Во вторник, 2 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Также он поговорил с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"Мне было приятно пообщаться с министром обороны Кайкконеном", - говорится в сообщении. Министры обсудили ситуацию в поле боя. Резников заявил, что Финляндия - наш надежный союзник на пути совместной победы над российской агрессией. "Сегодня я имел с моим коллегой Бьорном Арилдом Граммом", - добавил Резников. Министр отметил, что Украина надеется на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере с Норвегией. Также Резников провел содержательный разговор с министром иностранных дел Исландии. Он выразил благодарность за сильную позицию Исландии при поддержке Украины.