Резников поговорил с министрами обороны Финляндии и Норвегии и главой МИД Исландии
Во вторник, 2 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Также он поговорил с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.
"Мне было приятно пообщаться с министром обороны Кайкконеном", - говорится в сообщении.
Министры обсудили ситуацию в поле боя. Резников заявил, что Финляндия - наш надежный союзник на пути совместной победы над российской агрессией.
"Сегодня я имел с моим коллегой Бьорном Арилдом Граммом", - добавил Резников.
Министр отметил, что Украина надеется на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере с Норвегией. Также Резников провел содержательный разговор с министром иностранных дел Исландии. Он выразил благодарность за сильную позицию Исландии при поддержке Украины.
Напомним, что в понедельник, 1 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Швеции Полом Джонсоном.
Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым без ведения боя.
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