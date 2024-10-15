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Обсудили подготовку к зиме: Зеленский провел "энергетическую" Ставку

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем говорили о подготовке энергосистемы Украины к зиме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

По словам Зеленского, на заседании была обсуждена комплексная подготовка к зиме. В частности, президенту докладывали "Нефтегаз", "Укрэнерго", Министерство энергетики, МВД, Министерство развития общин и территорий, Воздушных сил, областные военные администрации.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие примет наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - написал Зеленский.

Президент рассказал, что Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативное восстановление повреждений. Также идет работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Массированные обстрелы России

С начала полномасштабной войны Россия систематически производит массированные обстрелы территории Украины, в частности ее энергетического сектора. Почти каждую ночь террористы запускают десятки беспилотников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, как можно предотвратить атаки террористов на атомные электростанции.

При этом синоптики прогнозируют дальнейшее падение температуры воздуха в Украине. Однако энергетики отмечают, что пока отключения света не будут вводить, поскольку прогнозируемые заморозки не будут протяженными.

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Владимир Зеленский