Обсудили подготовку к зиме: Зеленский провел "энергетическую" Ставку

По словам Зеленского, на заседании была обсуждена комплексная подготовка к зиме. В частности, президенту докладывали "Нефтегаз", "Укрэнерго", Министерство энергетики, МВД, Министерство развития общин и территорий, Воздушных сил, областные военные администрации.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие примет наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - написал Зеленский.

Президент рассказал, что Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативное восстановление повреждений. Также идет работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Массированные обстрелы России

С начала полномасштабной войны Россия систематически производит массированные обстрелы территории Украины, в частности ее энергетического сектора. Почти каждую ночь террористы запускают десятки беспилотников.