Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС

Предотвращение террористических обстрелов России украинских атомных электростанций (АЭС) включает несколько составляющих, среди которых усиление противовоздушной обороны (ПВО), давление через МАГАТЭ и не только. Впрочем, самым приоритетным вариантом остается принуждение.

По словам Подоляка, Российская Федерация (РФ) осознает, что единственный тип ведения войны против гражданского населения - это тотальное уничтожение энергетики. Для этого необходимо уничтожить не саму станцию, а ее возможность передавать электроэнергию в общую сеть. Речь идет о подстанциях, которые расположены рядом с ней.

"И поэтому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю геноцидные, потому что это сознательное действие, которое направлено на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", - добавил Подоляк.

Как предотвратить

Советник главы Офиса президента объяснил, что предотвращение состоит из нескольких составляющих, среди которых:

публичность. Важно публично говорить о российском терроре и юридически зафиксировать состав преступления, которое Россия планирует совершить;

усиление ПВО. Важно настаивать на существенной поставке систем противовоздушной обороны и ракет к ним;

давление через МАГАТЭ, а также другие организации, которые имеют влияние на рынок ядерных технологий. В том же числе, речь идет и об Индии и Китае.

"Но давайте здесь будем откровенными. РФ остановит только принуждение. То есть сила, то есть, еще раз, существенный рост количества вреда, который Украина может наносить на территории РФ. То есть существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", - отметил Подоляк.

Массированные обстрелы России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к массированным ударам по территории Украины. Только с начала текущего года враг совершил девять масштабных обстрелов энергетического сектора Украины.

В частности россиян почти каждую ночь запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 25 сентября, террористы атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, тремя ракетами неустановленного типа, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 32-а ударными дронами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 28 БпЛА.