Обсудили следующие месяцы войны. Салливан раскрыл детали переговоров Зеленского с Байденом

По его словам, Байден во время своего визита был очень сконцентрирован на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным.

В частности, лидер США хотел обсудить видение 2023 года и прийти к общему пониманию целей с украинским коллегой.

"(Байден и Зеленский - ред.) уделили время обсуждению предстоящих месяцев с точки зрения поля боя и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя… Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, гуманитарной сфере и экономической поддержке. Они также говорили о политической стороне этого вопроса", - рассказал Салливан.

Он отметил, что Байден был взволнован во время своей поездки в Украину, поскольку он считал такой визит важным моментом.

"Честно говоря, поездка из Вашингтона была поездкой, наполненной реальным ожиданием того, что это важный момент, и что президент соответствует моменту и чувствует, что ему предстоит важная миссия, и он стремится ее выполнить", - уточнил Салливан.