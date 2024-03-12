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Обсудили неотложные проблемы украинских защитников. Ермак поговорил с Салливаном

Фото: руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В разговоре лидеры обсудили ситуацию на поле боя и актуальные потребности украинских защитников. Руководитель офиса президента Украины отметил важность скорейшего одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи, в котором очень нуждаются украинские войска.

Ермак выразил благодарность за недавнюю речь президента США Джо Байдена в Конгрессе во время ежегодного послания, по поводу необходимости поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

Руководитель офиса президента Украины поблагодарил администрацию Байдена, обе палаты Конгресса, обе партии и весь американский народ за неизменную поддержку Украины в борьбе за свою независимость, территориальную целостность и свободу и демократические ценности в Европе.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.

Ранее мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае не предоставления помощи, Украина рискует потерять больше территорий.

Ранее мы писали, что по словам президента США Джо Байдена, страна не сможет возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.

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