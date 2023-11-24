Обсудили мобилизацию: Зеленский провел важную Ставку

По его словам, на Ставке были подняты следующие вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

Кроме этого Зеленский заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова, Главкома Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главы МВД Игоря Клименко, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, директора ГБР Алексея Сухачева и первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", - заявил президент.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

В последнее время в ряде регионов заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.

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