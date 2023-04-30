Обсудили формулу мира. Зеленский второй раз за месяц переговорил с Макроном

"Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога", - сообщил Зеленский.

Президент сообщил, что во время разговора с Макроном поблагодарил Францию за всестороннюю и действенную поддержку Украины, а также подробно проинформировал французского президента о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне.

"Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны. Скорость и конкретность реагирования - это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что отдельное внимание во время разговора было уделено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины и начата процедура ее приглашения в НАТО.

Напомним, 15 апреля Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой. Тогда они обсудили встречу Макрона с китайским лидером Си Цзиньпинем.

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