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Зеленський звернувся до польського народу: ми разом врятуємо Європу з цієї прірви

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П'ятниця 11 березня 2022 20:26
Зеленський звернувся до польського народу: ми разом врятуємо Європу з цієї прірви Скріншот відео: Володимир Зеленський
Автор: Світлана Мащенко

Президент України Володимир Зеленський подякував за величезну підтримку президентові Польщі Анджею Дуді та польському народові після вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу голови держави.

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері.

Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - заявив він.

За словами Зеленського, дуже довго "інтересанти" намагалися переконати всіх, що українці і поляки ворогують. Насправді, це не так.

Зеленський нагадав, що разом нас 90 мільйонів - українців та поляків, які разом зможуть витягнути нас з цієї прірви, зупинити ворога.

"Це історична місія", - додав президент.

Раніше ми писали, що Зеленський розповів, як можна стримати Росію, аби вже зараз захистити сусідні країни.

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Володимир Зеленський
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