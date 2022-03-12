ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обговорили, як ще можна натиснути на РФ заради припинення війни, - Зеленський про переговори з Байденом

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 01:21
Обговорили, як ще можна натиснути на РФ заради припинення війни, - Зеленський про переговори з Байденом Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Під час розмови глави держав обговорили, як ще можна натиснути на Росію заради припинення війни і встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його брифінгу.

"Росія буде позбавлена нормальної можливості торгувати з країнами "Великої сімки". Чим менше доларів заробить російський бізнес, і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб вбивати наших людей", - зазначив президент.

Він також заявив, що з російського ринку вже йдуть провідні світові компанії. Влада Росії поставила країну за межі глобального світу, почавши війну проти України.

Зеленський додав, що в московських обмінниках долар досягав навіть позначки у 200 рублів. Але це тільки початок дії міжнародних санкцій. Він додав, що через заборону ввезення доларів, буде дефіцит валюти і курс буде скакати ще більше.

"Кожен росіянин відчує, що відсутність миру - це загроза йому особисто", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до польського народу.

Раніше Зеленський звернувся до білорусів після провокації РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть